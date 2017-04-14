Torununun Alerjisinden Yola Çıktı, Incia'yı Yarattı
Torununun alerjisi nedeniyle doğal kozmetik sektörüyle tanışan Bekir Özcan, sünger üretimi işinin yanına şimdi de kozmetiği ekledi.
Torununun alerjisi nedeniyle doğal kozmetik sektörüyle tanışan Bekir Özcan, sünger üretimi işinin yanına şimdi de kozmetiği ekledi. Glohe'yi kuran Özcan, yüzde yüz doğal hammadde kullandığı Incia markasını piyasaya sundu.
Kaynak: Dunya.com
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