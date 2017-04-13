Torununu Kucağına Alan Dede Mest Oldu

5 günlük torununu kucağına alan 105 yaşındaki Kanadalı dedenin mutluluğu yüzüne yansıdı.



Kanadalı çift Jason ve Susan Zwolak yeni doğan oğullarının, büyük dedesi ile ilk buluşma anını canlı olarak yayınladı. Jason'ın Facebook'taki hesabında paylaştığı video kaydında, aile yakınlarının dedenin yanına gelerek torununu kucağına almasını teklif ettiği görülüyor. 105 yaşındaki yaşlı adam ise, kollarının tutmayacağını; gücünün yetmediğini ifade ediyor. Aile fertleri ise, dedeyi cesaretlendirip ikna ederek, çocuğu kucağına bırakıyorlar. Kısa bir süre duraksayan yaşlı adamın yüzünde tebessüm beliriyor ve hemen alışıyor.



Sosyal medya hesabından yapılan daha sonraki paylaşımlarda dedenin, torun sahibi olma memnuniyeti gözlerinden okunurken, sürekli torununu sorduğu belirtildi.



(İHA)