Torununa Bakan Büyükanneler Ne Kadar Bakım Parası Alacak?

Torununa bakan büyükanneler bakım parası alacak. Torununa bakan büyükannelerin ne kadar bakım parası alacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bebekli ailelere müjdeyi verdi. Evde torununa bakan büyükannelere bakım parası verilecek. Hükümet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarını yakınlarına bırakanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere evde bebek bakım parası verileceğini açıkladı. Uygulamaya pilot iller olarak seçilen İzmir ve Bursa'dan başlanacak.