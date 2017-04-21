Torunu İçin Ördü, Meslek Sahibi Oldu

Torunu için ördü, meslek sahibi oldu

Ankara'da torunu için örme bebek yapan anneanne, organik bebekler ilgi görünce meslek sahibi oldu



ANKARA - Ankara'da 2 çocuk annesi ev hanımı Emine Baddal, torununun sağlıklı bebeklerle oynaması için yaptığı örme bebekler ilgi görünce meslek sahibi oldu, aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Torunu olacağı haberini aldıktan sonra doğduğunda torununun sağlıklı bebeklerle oynamasını isteyen Emine Baddal, internetten yaptığı araştırma sonrasında amigurumi tekniğini keşfederek torunu için bebek ördü. Torunu için ördüğü bebekler önce tanıdıklarının ilgisini çekti, daha sonra da çok sayıda talep gelmeye başladı.

Ördüğü bebeklerin ilgi görmesinden sonra internetten sipariş almaya başlayan Emine Baddal, hem meslek sahibi oldu hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladı. Örme bebekleri severek yaptığını söyleyen Emine Baddal, talep edenlerin kendisine internet aracılığı ile ulaştıklarını, sipariş üzerine aynı teknik ile bebek, anahtarlık gibi hediyelik eşyaları örmeye başladığını belirtti.

1 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Emine Baddal, "İlk önce torunuma ördüm, daha sonra sevdiklerime, şimdi de müşterilerime örüyorum" diye konuşurken, bu tekniği internetten torunu için organik oyuncak ararken keşfettiğini ifade etti. Baddal, "Torunumun sağlıklı, zarar vermeyecek, kanserojen maddeler içermeyen oyuncaklarla oynamasını istediğim için bu örgü tekniğini keşfettim ve örmeye başladım. Bu oyuncaklar yıkanabilir, bence çocuklar yıkanabilir oyuncaklarla oynamalı" dedi.

Beğenilince örmeye devam ettiğini belirten Emine Baddal, "Ev hanımı olarak bütçeme katkı sağlaması hoşuma gitti" diye konuştu. Tekniğe yönelik herhangi bir eğitim almadığını, kendi imkanları ile tekniğini geliştirdiğini söyleyen Baddal, "Daha önceden de örgü örmeyi bildiğim için deneme yanılma yöntemi ile yaptım. Bütün hanımlarda yapabilir. Kızım hamileyken onun hamile halini ördüm ona hatıra olması için, oğlum askerde onu da asker kıyafetleri ile ördüm. Anahtarlık şeklinde jandarma kız ördüm. Çocuklar çizgi film karakterlerini seviyorlar, onlara özel çizgi film karakteri örüyorum" dedi.

Ev hanımlarına da tavsiyelerde de bulunan Emine Baddal, "Ev hanımları boş durmak yerine böyle aktivitelerle evde otururken ev ekonomisine katkıda bulunabilirler. Kendilerine bir hobi edinebilirler. Boş durmak insana sıkıntı verir. Mutlu olmak için aktif olmakta fayda var diye düşünüyorum. İnsana zor gelecek kadar büyük bir maliyeti de yok" diye konuştu.

İşini daha da büyütmek istediğini kaydeden Emine Baddal, organik oyuncakların sağlık için önemli olduğunu ifade ederek, "Çocuklar genelde internetin başındalar ya da kanserojen madde içeren oyuncaklarla oynuyorlar. Bunun yerine çocuklara zarar vermeyen örgü oyuncakların daha faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.