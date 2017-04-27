Torun Resulzade'den Ata Resulzade'nin Kabrine Ziyaret
Ressam Reis Resulzade ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’nin kabrini ziyaret etti.
Ressam Reis Resulzade ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade'nin kabrini ziyaret etti.
Yerli Düşünce Derneği'nin daveti ve girişimiyle "Bir Dünya Ressamı Reis Resulzade" isimli resim sergisi ve konferansı için Ankara'da bulunan ressam Reis Resulzade, Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği Başkanı Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile birlikte, Azerbaycan kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.
Kabir başındaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Resulzade, Topçu ve Gündoğdu kabre Azerbaycan bayrağı örterek gül bıraktı. Reis Resulzade burada yaptığı konuşmasında, "Bolşevik zulmü sırasında üç renkli ay yıldızlı bayrağımız gönderden indirilmiş ama Türkiye Cumhuriyeti o bayrağın yere düşmesine izin vermemiştir. Kardeş ülke Türkiye şefkat kucağını atamın atası Resulzade ve onun dava arkadaşlarına açmıştır. Allah onlardan razı olsun ki hürriyet bayrağı yeniden dalgalanmak üzere Türkiye'de muhafaza edilmiştir. Kardeşliğimizi temsil eden bu bayrak, iki devletin kardeşliği sayesinde şu an dalgalanmaktadır. Atamın atasının dediği gibi, 'yükselen bayrak bir daha inmez'" ifadelerini kullandı. - ANKARA