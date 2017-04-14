Torun Maaşı Alan Babaanne: Yiyeceğim, İçeceğim

ANTALYA'da torun maaşını alan babaanne 55 yaşındaki Rukiye Taşkır, "İlk maaşımı torunlarıma harcayacağım. Geline, oğlana vereceğim. Yiyeceğim, içeceğim" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, torunlarına bakan büyükannelere verilen maaşlar ödenmeye başlandı. Antalya'da havanın yağışlı olması nedeniyle ilk gün 4 kişiye ödeme yapıldı. Antalya PTT Başmüdürlüğü'ndeki veznelere oğlu ve torunuyla birlikte gelerek ilk maaşını alan babaanne Rukiye Taşkır, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Eşi vefat ettiği için oğlunun yanında kaldığını söyleyen Rukiye Taşkır, "Ne büyük mutluluk. Vatana millete hayırlı olsun. İlk maaşımı torunlarıma harcayacağım. Geline, oğlana vereceğim. Yiyeceğim, içeceğim" dedi.



Annesine 2 yaşındaki oğluyla eşlik eden Ömer Taşkır ise "Ankaralıyım, Antalya'da otelde çalışıyorum. İki çocuğum var. Biri 2 yaşında. Sağolsun devletimiz bize bu hakkı tanıdı. Annemi Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Annesini umreye, hacca göndermeyi düşündüğünü de söyleyen Ömer Taşkır, aldıkları maaşın yetmemesi halinde kendisinin katkı koyup, annesini kutsal topraklara göndereceğini sözlerine ekledi.



İlk olarak pilot 10 ilde gerçekleştirilen sisteme toplam 6 bin 500 aile dahil edildi. Ailelere bu kapsamda toplam 425 TL destek veriliyor.



- Antalya