Torun İlçe Ziyaretlerine Dağ Bölgesinden Başladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, referandum çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Cemalettin Torun, ilçe teşkilatları ziyaretlerine dağ bölgesinden başlayarak, teşkilatları ve bölge halkı ile bir araya geldi. ilk Orhaneli'ye giden Torun, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve belediyeyi ziyaret etti. Daha sonra Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş'ı ziyaret eden Cemalettin Torun, daha sonra Harmancık ilçesine geçerek burada Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile birlikte belediyenin ilçedeki sporcu gençlere yönelik malzeme yardımı programına katıldı. Torun, son olarak Keles ilçesine geçerek burada Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke'yi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Bölge halkı ile de bir araya gelen Cemalettin Torun, mevcut anayasanın değişmesinin neden gerektiğini ve tek başlı yönetim biçiminin ülkeye neler kazandıracağını anlatarak halktan destek istedi. Türkiye'nin vesayetçi zihniyetlerden yıllardır çok çektiğini hatırlatan Torun, yeni anayasa ile devletin içine çöreklenen ve mevcut anayasadaki boşluklardan faydalanan vesayet odaklarının ve izlerinin tamamen temizleneceğini belirtti. - BURSA