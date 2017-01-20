Torul Kalesinde Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Başladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde şehre hakim noktada bulunan ve B Tipi Mesire alanı ilan edilen Torul Kalesinin bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.



Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Torul ilçesinde geçtiğimiz yıl bölgenin turizme kazandırılması konusunun gündeme gelmesinin ardından ilk etapta kaleye ulaşımı sağlayan yol yapılmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından hem kalenin restore edilmesi hem de bölgede mesire alanı oluşturulması için ilk etapta bölge B Tipi Mesire Alanı olarak ilan edildi. Çevre düzenlemesiyle ilgili projelendirme çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanlığı 3 büyük iş makinesiyle alanda çevre düzenlemesi yapmaya başladı. İki aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmayla hem tarihi kale restore edilecek hem de Torul ilçe merkezini kuşbakışı izleyen bölgede ve karayolu kenarında ilan edilen mesire alanı doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütülecek. Beraberinde Torul Kaymakamı Mustafa Karali ve Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ile birlikte çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunan Vali Memiş, Torul ve Canca kalelerinin proje ihalesinin önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.



İncelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediyenin alanda ön düzenleme yaptığını ifade eden Vali Memiş, "Burası bizim önemsediğimiz, çok değerli bir turizm güzergahı. Tarihi bir kale. Burayla ilgili Belediye Başkanımız ilk gösterdiğinde çok etkilenmiştik ve buranın mutlaka turizm potansiyelini harekete geçirecek çalışmayı yapmaya ta ilk gördüğümüzde karar vermiştik. Bugün Belediyemiz hızla başlamış. Bu alanda ön düzenleme yapıyor" dedi.



Torul Kalesi ve Gümüşhane şehir merkezindeki Canca Kalelerinin proje ihalesini önümüzdeki hafta yapacaklarını ve Turizm Bakanlığından hem Torul hem de Canca Kalesinin restorasyonu için kaynak talep edeceklerini vurgulayan Vali Memiş, "Burada 2 farklı yapı var. Seyir terası, b tipi mesire alanı aşağıda müştemilatı var. Birde tarihi kalenin restorasyonu var. Burası güzel bir alan olacak. Bu yıl cam seyir terasıyla, mesire yeriyle, kır kahvesiyle, restoranıyla güzel bir proje uygulanacak. Burası doğal bir güzellik. Ona göre çalışma yapılacak" diye konuştu.



Torul'un Trabzon üzerinden Gümüşhane'nin giriş kapısı olduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: "Zigana, Limni Gölü, Karaca Mağarası, Torul Kalesi, Süleymaniye Mahallesi, Çakırkaya Manastırı, İmera Manastırı, Tomara Şelalesi gibi destinasyonların ilk girişi burası. Bizim doğamız adeta yalancı cennet gibi. Her köyümüz, her ilçemiz. 2017 yılı bizim atılım yılımız olacak. Bunu hep birlikte görecek ve şahit olacaksınız. 5 yıldızlı otelimiz açılıyor. 2017 yılında Gümüşhane hak ettiği yere yavaş yavaş gelmeye başlayacak." - GÜMÜŞHANE