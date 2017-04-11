Torpidoya Gizlenen Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Düzce'ye getiren iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Düzce Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Düzce'ne piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler plakası belirlenen otomobili takip etmeye başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler TEM otoyolu üzerinde uyuşturucu dolu otomobili bırakarak kaçmaya başladı. Ancak kısa süren kovalamacanın ardından iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Otomobilde ise narkotik köpeği Shadow yardımıyla arama yapıldı. Detektör köpek otomobilin torpido kısmına tepki verince, ekipler çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Torpido kısmı sökülürken 1 kilo 402 gram kubar esrar maddesi, 47 gram toz esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen K.M.T. ve M.A. isimli 2 şüpheli tutuklandı. - DÜZCE