Torosların Zirvesinde Resital

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının, kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bir köy okulunda gerçekleştirdiği eğitim etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.



Toroslar İlçesi'ne bağlı Arslanköy Mahallesi'ndeki Arslanköy Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinliğe Okul Müdürü Mehmet Kavacık, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldıray, Başkan Yardımcısı Ünal Gürsoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



İlk olarak sahneye gelen piyanist Ahad Asker, kuruluşunun 25'nci yılını kutlayan MDOB'un geleceğin sanatçıları ve sanatseverlerini yetiştirmek için eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Asker, Türkiye'de bulunan Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ve opera ve bale, müzik eserleri hakkında bilgi vererek, her kesimden insanı salona beklediklerini sözlerine ekledi.



Ardından Mezzo soprano Beste Berk, tenor Ali Ulvi Karaca ile piyanist Ahad Asker'in eşliğinde Türk, Azeri bestelerin yanı sıra Napoliten ve D. Strauss, de Curtis, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerini seslendirdi.



Etkinlikte Beste Berk ve Ali Ulvi Karaca, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce bir yoldayım' türküsünü seslendirdiğinde salonda bulunan öğrenciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlik sonunda Ahad Asker, öğrencilere piyanonun nasıl çalınacağını anlattı. Bazı öğrenciler de hayatlarında ilk kez gördükleri piyanonun tuşlarına dokunarak meraklarını giderdi.



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