Toroslar'ın Şifalı Otu Çiriş Pazara İndi

Seydişehir ilçesinde nisan - mayıs aylarında Toros dağlarının zirvelerinde karların erimesiyle birlikte çıkan çiriş otu, Seydişehir pazarında satılmaya başlandı.





Seydişehir'de pazarcılık yapan Celal Doğan, yöre halkı tarafından bilinen çiriş otunun dağların zirvesinde baharla birlikte kendini gösterdiğini söyledi.



Çok faydalı olduğuna inanılan çiriş otunu köylülerin toplayarak pazara getirdiklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:



"Şimdi kilosu 4 liradan satılıyor. Az veya çok, insanların ekonomisine bir katkı sağlıyor. Geçmiş yıllarda daha çok kişi toplardı. 60 - 70 yaş üzerinde olan kişiler daha çok tercih ediyor. Biz de insanların yılda bir defa da olsa şifa niyetine yemesini tavsiye ediyoruz. Pırasa veya ıspanak gibi kavrulup pişirilebiliyor."