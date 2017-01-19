Toroslar Edaş Yatırımlarını Sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, bölgesinde kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti vermek amacıyla geçen kasım ve aralık aylarında bakım-onarım çalışmalarıyla yatırımlarını sürdürdü.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ ekipleri, hizmet verdikleri illerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ekipler geçen kasım ve aralık aylarında Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de çok sayıda aydınlatma armatürünün, hatların, elektrik panolarının ve dağıtım merkezlerinin bakımını gerçekleştirdi.



Ayrıca bölgede, alçak gerilim ve yüksek gerilim kablosu montajları yapılırken, yeni trafo yatırımları da hizmete girdi.