Toroslar Edaş Bölgesinde Programlı Kesinti Uygulanacak

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'nin bazı bölgelerinde 11 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44005, 44015, 44007, 44065, 44063 ve 44059 sokaklara 09.00-17.00, Demetevler Mahallesi 53082 Sokak ile Yeşilevler Mahallesi 52057, 52038 ve 52051 sokaklara 10.00-13.00, Gürselpaşa Mahallesi 75111, 75113 ve 75103 sokaklara 13.00-16.00, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80039, 80035, 80044 ve 80033 sokaklara 09.00-12.00, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri, Küçükkırım ve Yarsuat mahallelerine 08.30-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesi'nde 09.30-15.30, Konak ve Beyazlar mahallelerinde 09.30-13.30, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 07.00-15.30, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 09.00-15.00, Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde de 08.30-16.30 saatlerinde kesinti uygulanacak.



Mersin



Tarsus ilçesi Yeni, Kırklarsırtı, Akşemsettin ve Kavaklı mahallerine 09.00-17.00 saatlerinde enerji sağlanamayacak.



Hatay



Altınözü ilçesi Kamberli, Enek ve Kozkalesi mahallelerine 09: 00-11.00, Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi'ne 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'ne 09.00-16.00, Kapısuyu, Mağaracık ve Deniz mahallelerine 02.00-04.00, Kırıkhan ilçesi Kodallı Mahallesi'ne 09.00-15.00, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Yeni, Fidanlık, Adabucak, Mustafakemal, Değirmenkaşı, Pınarbaşı, Gültepe ve Bağlar mahallelerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Osmaniye



Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesi'ne 09.00-17.00, Merkez ilçesi Çona Mahallesi'ne 09.00-15.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Kilis



Merkez ilçesi Ekrem Çetin Mahallesi Anafartalar, Örnektepe, Altındağ ve İstiklal caddeleri, Derya, Ahu, Radikal, Ayda ve Eda sokaklar ile Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Biçici, Gülçin ve Şarman sokaklara 09.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği uyarısı da yapıldı.