Toroslar Edaş Bölgesinde Kesinti

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'in bazı bölgelerinde 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi, 982 ve 985 sokaklar, Yunus Emre Mahallesi 1084, 1086 ve 1090 sokaklara 08.30-11.30, Dede Korkut Mahallesi'ne 12.30-16.30, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030, 46038, 46070 ve 46014 sokaklara 09.00-17.00, Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklara 09.00-12.00, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 78, 80 ve 85 sokaklara 10.30-11.30, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 36, 21, 49 ve 39 sokaklara 09.00-10.00, Yeşiltepe, Esentepe, Sofudede ve Boynuyoğun mahallelerine 13.00-15.00, Ceyhan ilçesi Burhaniye Mahallesi'ne 08.30-10.30, İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne 08.00-12.00, Cumhuriyet Mahallesine 13.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Mersin



Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda 09.00-13.00, Gülnar ilçesi Büyükeceli, Sipahili, Yanışlı, Koçaşlı, Dedeler ve Ulupınar mahalleleri ile Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisinde 09.00-17.00, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklarda 09.00-17.00, Mut ilçesi Kadıköy ve Hacıilyaslı mahallelerinde 09.00-17.00, Silifke ilçesi İmamuşağı, Akdere, Işıklı, Yeşilovacık ve Uşakpınarı mahallelerinde 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Arıklı, Günyurdu, Avadan, Özlüce, Topçu, Tepeçaylak, Kütüklü ve Yenice mahallelerinde 12.00-13.30, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Hatay



Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ne 09.00-16.00, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'ne 09.00-15.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Osmaniye



Osmaniye'nin merkez ilçesi Gökçedam, Selimiye, Koçyurdu, Köyyeri ve Orhaniye köyleri ile Kadirli ilçesinde bazı mahalle ve köylerde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.



Gaziantep



Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi ile Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-14.00, Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ne 08.30-16.30, Nizip ilçesi Saray Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.