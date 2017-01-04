Toroslar Edaş Bölgesinde Kesinti

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'nin bazı bölgelerinde 6 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı ile 64009 ve 64010 sokaklara 09.00-12.00, Karakuyu Mahallesi'ne 10.00-15.00, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı ile 737, 742, 744 ve 754 sokaklara 13.00-17.00, Ceyhan ilçesi Gazi Osmanpaşa ve Sarısakal mahallelerine 08.30-17.00, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahallelerine 07.30-17.30, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahallelerine 07.30-17.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Mersin
Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Termik, Aziz Hoca, Termik Yolu, Deliçay, Çay Mahallesi Ahmet Kaya Park ile Meski mevkisinde 09.00-14.00, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 09.00-13.00, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'nde 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Hatay
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır, Kurtuluş, Yeşilova, Fidanlık ve Yeni Mahalleleri'ne 09.00-16.00, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ne 09.00-17.00, Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00.15-08.00, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi 127 ve 129 sokaklar, Dumlupınar Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ve 197 Sokak'a 08.30-17.30, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.
Osmaniye
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'nde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Gaziantep
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi Sarılar Mahallesi ile Oğuzeli İlçesi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-14.00, Şahinbey ilçesi Yağdöver ve Karaçomak mahallelerine 09.00-15.00, Nizip ilçesi Saray Mahallesi'ne 09.00-17.00, İslahiye İlçesi Ortaklı ve Yesemek mahallelerine 09.00-16.00, Beyler, Atatürk ve Bahçeli mahalleleri ile İslahiye Adliye binası, Atatürk İlköğretim Okulu ve Karacaoğlan İlköğretim Okuluna 06.00-10.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Kilis
Kilis'in Merkez ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde 09.00-16.00, Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe, Anafartalar, Kuvayi Milliye, Altındağ ve İstiklal caddeleri, Asena, Derya, Radikal, Ahu, Ayda, Eda, Biçici, İzzet Çavuş, Gülçin ve Kahvecioğlu sokaklar, Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Geniş Kümeevler, Şarman ve Özçil Sokaklar ile Nihat Başoğlu İlköğretim Okulu ve Şıh Mehmet Yolu Bağ Evlerinde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Edaş Bölgesinde Kesinti
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'nin bazı bölgelerinde 6 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'nin bazı bölgelerinde 6 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.