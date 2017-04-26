Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ile Kilis'in bazı bölgelerinde 29 Nisan Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ile Kilis'in bazı bölgelerinde 29 Nisan Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi 37050 ve 37051 sokaklara 09.00-17.00, Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokağa 09.00-12.00, Sarıçam İlçesi Karaömerli, Çiçekli, Aflak, Ayvalı, Karayusuflu, Kösefakılı, Maltepe, Kepeztepe, Eğeciuşağı, Boztepe, Çaylı ve Kılbaş Mahalleleri ile ASKİ Arıtma Tesisleri'ne 09.00-15.00, İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı, Pekmezci ve Faydalı Mahallelerine 09.00-15.00, Aladağ İlçesi Kışlak Mahallesi Merkez ve Kodaz sokakları, Karahan Mahallesi Merkez ve Karakoyak sokakları, Gökçeköy Mahallesi Merkez Sokak, Gökgöz Mahallesi Andırap Sokağa 08.00-18.00, Posyağbasan Mahallesi Çömekli, Yağbasan ve Köşkerli sokaklara 09.00-17.00, Ceyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu, Vatan, Silistre, Ebulfeyz Elçibey, 42, 43,95, 96, 97, 101 ve 102 sokaklara 09.00-14.00, Yumurtalık İlçesi Gölovası Mahallesi Gölovası Sokağa 09.00-15.00, Pozantı İlçesi Zafer, Kurtuluş ve Gökbez mahallelerine 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Mersin
Mersin'in Akdeniz İlçesi Gündoğdu Mahallesi 5722, 5724, 5726, 5720, 5769 ve 5767 Sokaklar, Güneş Mahallesi 5818 ve 5822 sokaklar, Adanalıoğlu Mahallesi Karanfil Sokak, Atatürk-4 ve Kurudere sokaklarda 09.00-17.00, Bahçeli Kürkçü, Bahçeli Aşağıburhan, Bahçeli Yukarıburhan, Yanpar, Parmakkurdu, Akdam, Demirhisar ve Puğkaracadağ Mahallelerinde 08.00-17.00, Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi Tekirağacı Caddesi'nde 09.00-13.00, Kargıpınarı Mahallesi Tömük, Hasan Tahsin ve Kevser caddelerinde 09.00-14.00, Kargıpınarı Mahallesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi ve Pınar Sokak'ta 09.30-11.30, Mut İlçesi Yazalanı, Cumhuriyet, Karşıyaka, Güllük, Meydan, Pınarbaşı, Doğancı ve Kültür Mahallelerinde 09.00-17.00, Silifke İlçesi Hüseyinler Mahallesi'nde 09.00-17.00, Sarıcalar ve Göksu Mahalleleri, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Menekşe, Çilek ve Kardelen sokaklarda 10.00-15.30, Toroslar İlçesi Yeniköy Mahallesi Elmalı Pınar mevkisinde 09.00-15.00, Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Hatay
Hatay'ın Kumlu İlçesi Doğuayrancı, Batıayrancı ve Kırcaoğlu Mahallelerine 09.00-13.00, Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesi'ne 09.00-17.00, Hassa İlçesi Derviş Paşa, Tiyek ve Dedemli Mahallelerine 11.00-17.00, Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi 3, 5, 7, 28 ve Dursunlu sokaklara 09.00-14.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesi'nde 09.00-17.00, Bahçe İlçesi İstiklal ve Çamlıca Mahallelerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Kilis
Kilis'in Merkez İlçesi Hindioğlu Mahallesi Mercidabı Caddesi ve Dedeağa Sokak, Mullahamit Mahallesi Mercidabık Caddesi ile Havuzlubahçe ve Özbek Cami sokaklarına 09.00-14.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.