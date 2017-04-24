Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ile Kilis'in bazı bölgelerinde 27 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi 75267, 75271 ve 75097 sokaklara saat 09.00-11.00 arasında enerji verilemeyecek.



Mersin



Mersin'in Akdeniz İlçesi Anadolu Mahallesi Bahçeler 1, Kiraz Çıkmazı ve Sırça Çıkmazı sokakları, Çamlıyayla İlçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesi ile Mut İlçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Sokağı'nda saat 09.00-17.00, ile Tarsus İlçesi Kumdere Mahallesi'nde 09.30-17.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Hatay



Hatay'ın Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesi, İskenderun İlçesi Güzelçay Mahallesi ve Belen İlçesi Karapelit Mahallesi'ne 09.00-17.00, Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi'ne 08.30-13.30, Antakya İlçesi Küçükdalyan Mahallesi Berfin, Nehir, Funda ve Sema sokaklara 09.00-13.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Osmaniye



Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Kilis



Kilis'in Musabeyli İlçesi Tahtalı Karadut Köyü 2. trafodan etkilenen bölgede 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.