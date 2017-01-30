Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 2 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesine 09.00-17.00, Sarıçam ilçesi Karşıyaka ve Acıdere mahallelerine 09.00-13.00, Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı ile 19005 ve Külekçi Ali sokaklara 01.00-06.00, Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl mahallelerine 09.00-17.00, Araban ilçesi Elif Mahallesine 09.00-15.30, Şahinbey ilçesi Vatan, Güzelvadi, Beybahçe, Akdere ve Dumlupınar mahallelerine 09.00-17.00, Nizip ilçesi Sekili Mahallesine 10.00-16.00, İslahiye ilçesi Ortaklı ve Yesemek mahallelerine 10.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Mersin



Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesine 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Gülek, Ardıçlı, İnköy ve Olukoyağı mahallerine 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde kesinti yapılacak.



- Hatay



Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesine 09.00-15.00, Anayazı, Üçgedik, Akhisar, Alazi ve Alahan mahallelerine 09.00-13.00, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08.30-17.30, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Şehit Pamir Sokağa 08.30-12.00, Pirireis Mahallesi Yaşar Doğu Sokağa 08.30-17.00, Modernevler Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



- Osmaniye



Hasanbeyli ilçesi Cumhuriyet, Hürriyet, Merkez, Yeşilyurt, Çolaklı, Karayiğit, Sarayova ve Yanıkkışla mahallelerine 09.00-12.30, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesine 14.00-16.00 elektrik kesintisi uygulanacak.



Kilis



Merkez ilçesi Deliosman Mahallesine 09.30-16.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği de kaydedildi.