Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 2 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesine 09.00-17.00, Sarıçam ilçesi Karşıyaka ve Acıdere mahallelerine 09.00-13.00, Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Gaziantep
Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı ile 19005 ve Külekçi Ali sokaklara 01.00-06.00, Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl mahallelerine 09.00-17.00, Araban ilçesi Elif Mahallesine 09.00-15.30, Şahinbey ilçesi Vatan, Güzelvadi, Beybahçe, Akdere ve Dumlupınar mahallelerine 09.00-17.00, Nizip ilçesi Sekili Mahallesine 10.00-16.00, İslahiye ilçesi Ortaklı ve Yesemek mahallelerine 10.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Mersin
Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesine 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Gülek, Ardıçlı, İnköy ve Olukoyağı mahallerine 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde kesinti yapılacak.
- Hatay
Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesine 09.00-15.00, Anayazı, Üçgedik, Akhisar, Alazi ve Alahan mahallelerine 09.00-13.00, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08.30-17.30, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Şehit Pamir Sokağa 08.30-12.00, Pirireis Mahallesi Yaşar Doğu Sokağa 08.30-17.00, Modernevler Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
- Osmaniye
Hasanbeyli ilçesi Cumhuriyet, Hürriyet, Merkez, Yeşilyurt, Çolaklı, Karayiğit, Sarayova ve Yanıkkışla mahallelerine 09.00-12.30, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesine 14.00-16.00 elektrik kesintisi uygulanacak.
Kilis
Merkez ilçesi Deliosman Mahallesine 09.30-16.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği de kaydedildi.
Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 2 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 2 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.