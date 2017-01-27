Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis'in bazı bölgelerinde 30 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56042, 56038, 56028, 57228, 57232 ve 5723456040 sokaklar ile Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesine 09.00-17.00, Yumurtalık ilçesi Demirtaş, Gölovası, Hamzalı, Sugözü ve Narlıören mahallelerine 13.00-15.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



- Gaziantep



Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesine 09.00-15.30, Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesine 15.00-17.00, Nurdağı ilçesi Aslanlı, Yavuzselim, Esenyurt, Alparslan Türkeş, Başpınar (Merkez) ve Bademli mahallelerine 08.30-16.30, Aslanlı, Yavuzselim, Esenyurt, Alparslan Türkeş, Başpınar (Merkez), Bademli ve Atatürk mahallelerine 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



- Mersin



Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesine 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı, Şehitler Tepesi Mahallesi 3626 ve 3621 sokaklara 09.00-17.00, Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 2450 Sokak ile Kavaklı Hemzemin Geçit mevkisinde 08.30-15.00 saatlerinde kesinti yapılacak.



Hatay



Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09.00-17.00, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08.30-17.30, Konacık Mahallesi 09.00-17.00, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09.00-17.00, Yayladağı ilçesi Kurtuluş ve Çamaltı mahallelerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



- Kilis



Elbeyli ilçesi Ağyüz Mahallesi Çobanbey Caddesine 09.00-16.30, Merkez ilçesi Gülbaba Mahallesine 09.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.