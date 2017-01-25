Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Çukurova ilçesi Memişli, Örcün, Dörtler, Topalak ve Araplar Mahalleri, Kaşoba Mahallesi Cungurlu sokaklara 10.00-11.00, Karataş ilçesi Sirkenli Mahallesine 09.00-12.00, Sarıçam ilçesi Karşıyaka ve Acıdere Mahallelerine 09.00-13.00, Karşıyaka ve Acıdere Mahallelerine 13.00-17.00, Seyhan ilçesi Karayusuflu Çaputçu, Karakuyu, Gölbaşı ve Büyükdikili Mahallelerine 11.00-14.00, Kozan ilçesi Gedikli, Eskimantaş, Karahamzalı, Karabucak, Mahyalar, Kuyubeli, Şerifli, Çürüklü, Akçalıuşağı, Çamlarca, Boztahta, Ferhatlı, Minnetli, Hacımirzalı, Turgutlu, Köseli, Oruçlu, Andıl, Örendere, Özbaşı, Kahveli, Duraluşağı, Kemerköy, Bağözü, Kuytucak, Karanebili, Çamdere, Kabaktepe, Yanalerik, Çelenuşağı, Velicanlı, Kıbrıslar, Durmuşlu, Düzağaç, Dağlıca ve Çulluuşağı Mahalleleri, Feke ilçesi Akkaya ve Tokmanaklı Mahallelerine 09.00-12.00, Ceyhan ilçesi Mercimek, Akdam, Ağaçlı, Çatalhüyük, Camuzağılı, Sarıbahçe, Yeşilbahçe, Yeşildam ve Üçdutyeşilova Mahalleleri, İmamoğlu ilçesi Danacılı Mahallesine 10.00-13.00, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesine 09.30-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesine 09.00-17.00, Dülük Mahallesine 10.00-12.00, Şahinbey ilçesi Fırat, Vatan ve Narlıtepe Mahallelerine 09.00-17.00, Konak ve Beyazlar Mahallelerine 09.00-10.00, Nizip ilçesi Fırat Mahallesine 09.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Mersin



Mut ilçesi Kayabaşı, Dereköy, Çınarlı, Çatalharman Kurtuluş, Narlı, Pamuklu, Çukurbağ, İbrahimli, Çömelek ve Karacaoğlan mahalleleri, Deveci ve Yatırtaş Mahallelerinde 10.00-16.00, Tarsus ilçesi Arıklı, Günyurdu, Avadan, Özlüce, Topçu, Tepeçaylak, Kütüklü ile Yenice Mahallerinde 12.00-14: 00 saatlerinde kesinti yapılacak.



Hatay



Antakya ilçesi Anayazı, Üçgedik, Akhisar, Alazi ve Alahan Mahallelerine 09.00-12.00, Gazi, Kışla Saray, Bağrıyanık, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak, Kocaabdi, Kardeşler ve Zenginler Mahalleleri, Defne ilçesi Sümerler, Armutlu, Elektrik ve Akdeniz Mahallelerine 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesine 02.00-04.00, İskenderun ilçesi Hürriyet, Barboros ve Pirireis Mahallelerine 09.00-17.30, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08.30-17.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Osmaniye



Merkez ilçesi Tehçi köyünde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.



Kilis



Elbeyli ilçesi Ağyüz Mahallesi Çobanbey Caddesinde 09.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.