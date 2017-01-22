Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 25 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09.00-17.00, Belen ilçesi Atik Mahallesi'ne 09.00-17.00, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'ne 08.30-17.30, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Pınarbaşı ve Değirmenkaşı mahallelerine 09.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
- Gaziantep
Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesi'nde 09.00-15.30, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 09.30-15.30, Nizip ilçesi Sekili Mahallesi'nde 10.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
- Adana
Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nin bir kısmı ile Akkapı Mahallesi 12260 Sokak'a 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Osmaniye
Kadirli ilçesi Aşağıçiyanlı, Akova, Hacıhaliloğlu, Tekeli, Kerimli, Kiremitli, Yeniköy, Tozlu, Erdoğdu ve Öksüzlü mahallelerinde 09.00-12.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.
Kilis
Merkez ilçesi Gülbaba Mahallesi'ne 09.00-16.30, Beşenli, Başmağara, Çakallıpınar, Kuzuini, Tanburali ve Beşenli mahallelerine 09.30-15.00, Polateli ilçesi Mağaracık, Bağarası, Eğlen, Dümbüllü, Yeşilpınar, Kızılgöl, Söğütlü, Taşlıalan, Ürünlü, Yeniyurt, Polatbey, Yeniyurt ve Dümbüllü mahallelerine 09.30-15.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.
Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği uyarısı da yapıldı.
Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 25 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 25 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.