Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 24 Ocak Salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesinin bir kısmına 09.00-15.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesine 09.00-15.30, Serince Mahallesine 09.00-10.00, Şehitkamil ilçesi Atatürk, Güvenevler ve Batıkent mahallelerine 13.00-16.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.30-15.30 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Hatay



Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09.00-16.00, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesine 09.00-17.00, Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesine 08.30-17.30, Nardüzü Mahallesine 09.00-17.00, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09.00-17.00, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Osmaniye



Sumbas ilçesi Çiçeklidere, Esenli, Hüyük, Mehmetli ve Gafarlı mahallelerine 09.00-12.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.



Kilis



Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesinin bir kısmına 09.00-16.00, Merkez ilçesi Hisar Mahallesine 09.30-16.30 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.