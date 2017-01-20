Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 23 Ocak Pazaretesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56073, 56045, 56039, 56031, 56025, 56117, 56037, 56035, 56023, 56113, 56143, 56043, 56141 ve Ray sokaklar ile Akkapı Mahallesi 12260 Sokağa 09.00-17.00, Yüreğir ilçesi Zağarlı, Kamışlı, Yanlızca, Akdam ve Eğriağaç mahallelerine 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şahinbey ilçesi Akbulut Mahallesine 09.00-10.00, Konak ve Beyazlar mahallelerine 10.00-10.30, Öğretmenevleri Mahallesine 10.30-11.00, Sarıbaşak Mahallesine 09.00-15.30, Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesine 09.30-17.00, Pancarlı ve Gazi mahallelerine 09.00-09.30, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.30-15.30, Nizip ilçesi Fırat ve Belkıs mahallelerine 10.00-16.00, Nurdağı ilçesi Aslanlı, Yavuzselim, Esenyurt, Alparslan Türkeş, Başpınar (Merkez) ve Bademli mahalleleri 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Mersin



Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ve bazı sokaklara 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Cin, Çakırlı, Belen, Pirömerli, Kaklıktaşı, Tepetaşpınar, Dorak, Sarıveli, Karadiken, Tepeköy ve Çiriştepe mahallerine 09.00-12.00, Toroslar ilçesi Çukurova ve Çavuşlu mahallerine 08.30-09.00, Toroslar ilçesi Çukurova ve Çavuşlu mahallerine 14.00-14.30, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile Bahçeciler Mahallesi Çiftçiler Caddesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



- Hatay



Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi 11 ve 20 Sokaklara 09.00-10.00, Altınçay Mahallesine 13.00-16.00, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesine 09.00-17.00, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08.30-17.30, Pirinçlik ve Helvalı mahallelerine 09.00-17.00, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Atatürk Sokağa 09.00-17.00, Yayladağı ilçesi Kışlak, Kulaç, Görentaş, Güveçci, Uluyol, Çabala, Kızılçat, Aşağıpulluyazı, Yukarıpulluyazı, Gürışık, Yalaz ve Kurtuluş mahallellerine 09.00-12.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.



Osmaniye



Sumbas ilçesi Çiçeklidere, Esenli, Gafarlı, Hüyük ve Mehmetli mahallelerine 09.00-12.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Kilis



Merkez ilçesi Hisar Mahallesine 09.30-16.30, Ekrem Çetin Mahallesi Anafartalar, Örnektepe, Altındağ ve İstiklal caddeleri, Derya, Ahu, Radikal, Ayda ve Eda sokaklar ile Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Biçici, Gülçin ve Şarman sokaklara 09.00-16.30, Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesinin bir kısmına 09.00-16.30, Polateli ilçesi Karapınar, Yılanca, Yeniyapan, Ömeroğlu, Koçlar, Evrentepe ve Bozkaya (Simolar) mahallerine 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.