Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 20 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklara 10.00-17.00, Söğütlü Mahallesi 99001 Sokağa 09.00-17.00, Karataş ilçesi Yassıveren, Meletmez, Dolaplı, Çavuşlu, Karagöçer, Sarımsak, Kapı, Tuzla, Tabaklar, Hasırağacı, Tuzkuyusu, Ataköy, Damlapınar ve Yenimurat mahallelerine 09.00-14.00, Yüreğir ilçesi Çağırkanlı, Cırık, Kadıköy ve Gümüşyazı mahallelerine 09.00-14.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Gaziantep
Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesine 09.00-15.30, Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl mahallelerine 09.00-14.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.00-15.00, Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesine 08.30-16.30, Gözlühüyük Mahallesine 10.00-17.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik, Dikmetaş, Taşçanak, Güveçli ve Karaman mahallelerine 09.00-13.00, Nizip ilçesi Belkıs ve Fırat mahallelerine 10.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Mersin
Akdeniz ilçesi Hal ve Siteler mahallesine 12.00-14.00, Anamur ilçesi Ovabaşı, Korucuk, Karaçukur, Sarıdana, Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale, Karaağa, Çataloluk ve Güleç mahallerine 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Bıyık, Kömürcü, Yunus Emre ve Atatürk caddelerine 09.00-10.00, Limonlu Mahallesine 11.00-12.00, Gülnar ilçesi Çavuşlar, Tepe, Kayrak, Korucuk, Kavakoluğu ve Delikkaya mahallerine 09.00-17.00, Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi Fındık Pınarı ve Yavuz Sultan Selim caddelerine 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Hatay
Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09.00-17.00, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesine 09.00-15.00, Yayladağı ilçesi Aydınbahçe, Gözlüce, Yeşiltepe ve Karaköse mahallelerine 09.00-16.00, Arsuz ilçesi Pirinçlik ve Helvalı mahallelerine 09.00-17.00, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Top Çınar Caddesine 08.30-17.30, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09.30-17.30 saatlerinde kesinti uygulanacak.
Osmaniye
Merkez ilçesi Tehçi Mahallesine 09.00-17.00, Düziçi ilçesi Ellek Mahallesine 09.00-15.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.
Kilis
Merkez ilçesi Uzunlu, Narlıca, Hizolar ve Alatepe mahallelerinde 09.00-12.00, Gülbaba Mahallesinin bir kısmında 09.30-16.30, Hıcıpoğlu, Deliçay ve Süngütepe mahallelerinde 13.15-16.00, Polateli ilçesi Karapınar, Yılanca, Yeniyapan, Ömeroğlu, Koçlar, Evrentepe ve Bozkaya (Simolar) mahallelerinde 09.00-12.00, Musabeyli ilçesi Kurtaran, Tokaçgemriği, Tatgemriği, Karbeyaz, Gözlüce, Yuvabaşı mahallelerinde 13.15-16.00, Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesinin bir kısmında 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.
Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 20 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 20 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.