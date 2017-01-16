Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in bazı bölgelerinde, 19 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 33157, 33150, 33155, 33152, 33159, 33154 ve 33156 sokaklarda 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Yeni, Gaziler, Ergenekon ve Şehitler Tepesi mahallelerinde 09.00-17.00, Esenler, Kanberhüyüğü, Hacıbozan, Yüksek, Nemiroğlu ve Ballıca mahallelerinde 09.00-13.00, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, 102058, 102072, 102070, 102073, 102075, 102056, 102077, 102375, 102357, 102359, 102361, 102363 ve 102367 sokaklar ile Bahçeciler Mahallesi Çiftçiler Caddesi, 104079, 104078, 104074, 104075, 104044, 104073, 104072, 104037 ve 104034 sokaklarda 09.00-17.00, Selçuklar Mahallesi 90087, 90085, 90081, 90077, 90071, 90060 sokaklar, Toroslar Mahallesi 92005, 92003, 92001 ve 92013 sokaklar, 213. Cadde, Kurdali Mahallesi 100113, 100111, 100105, 100103, 100102, 100125, 100126, 100128, 100054 ve 100069 sokaklar, Mevlana Mahallesi 101040, 101037, 101039, 101050, 101054, 101043, 101041, 101047, 101045, 101057, 101013, 101027, 101028, 101007, 101031, 101032 ve 101029 sokaklar ile Mersinli Ahmet Bulvarı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Çağdaşkent Mahallesi 93002 ve 93016 sokaklarda 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi, Batıkent Mahallesi 2645, 26140, 2639, 2649, 2640, 2635, 2631, 2636, 2652, 2627, 2654 ve 2619 sokaklarda 08.30-16.30 saatlerinde elektrik kesintisi olacak.



Hatay



Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'ne 09.00-15.00, Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi Üstün Sokak ve Toprak tepe Sokağa 08.30-17.30, Belen ilçesi Karapelit Mahallesi'ne 09.00-17.00, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'ne 00.30-07.30, Antakya ilçesi Dikmece, Oğlakören ve Güldüren mahallelerine 09.00-17.00, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Osmaniye



Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hardalık, Çaygeçit, Kabayar, Azaplı ve Kiremitli köylerinde 09.00-12.00, Sumbas ilçesi Akçataş köyü Karşıyaka, Merkez, Göz, Aydınlar, Diniker, İncirliburun, Akçalıuşağı ve Çintizli mahalleleri ile Akdam köyü Davutlu Mahallesi, Kızılömerli köyü Aşağı ve Merkez mahalleleri, Köseli köyü Demirciler, İncirliburun, Gençaliler ve Merkez mahalleleri, Küçükçınar ve Reşadiye köyleri, Yazıboyu köyü Merkez ve Müstenler mahallelerinde 09.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Gaziantep



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar, Kıbrıs ve Nuripazarbaşı mahallelerine 09.00-14.00, Akbulut Mahallesi Havaalanı Yolu üzeri Mermerciler, Havaalanı Oğuzeli Yolu Bağ Evleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Yeşilkent Asri Mezarlığı'na 14.00-16.00, Sarıbaşak Mahallesi'ne 09.00-15.30, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'ne 09.00-15.00, Şehitkamil ilçesi Bilek, Aşağı Arıl, Yukarı Arıl, Sinan İbrahimşehir, Türkyurdu, Battal, Kabasakız, Küllü ve Günbulur mahalleleri ile Kabasakız Hacıobası Mezrası ve Cumhuriyet Ormanı mevkisine 10.00-13.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Kilis



Kilis'in Merkez ilçesi Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarı ve İstiklal Caddesi ile Küçük Sanayi Sitesinde 07.00-09.00, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi İstiklal Caddesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 07.00-11.00, Demirciler köyünde 09.00-12.30, Hisar Köyü'nde 09.30-16.30, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili ve Hisar köyleri, Çerçili köyü Kilorlar ve Çilorlar mezraları, Gülbaba köyü Sapkanlı mezrasında 12.30-16.00, Musabeyli ilçesi Hasanceli ve Topallar köyleri, Hasanceli köyü Üçevler mezrasında 09.00-12.30, Yedigöz köyünde 12.30-16.00 saatlerinde enerji kesintisi olacak.