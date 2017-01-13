Toroslar Edaş Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerinde 16 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12260 Sokağa 09.00-17.00, 2000 Evler Bülent Ecevit Bulvarı ve 76001 Sokağa 13.00-17.00, Yeni Mahallesinin bir kısmı ile Bahçeşehir Mahallesine 09.00-12.00, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı ve Hilmi Kürklü Bulvarına 13.00-17.00, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ve Damar Arıkoğlu Bulvarına 09.00-17.00, Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesine 10.00-12.00, Ceyhan ilçesi Ekinyazı Mahallesine 09.00-15.00, Başören Mahallesine 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şahinbey ilçesi Kahvelipınar, Kıbrıs ve Nuripazarbaşı mahallelerine 09.00-14.00, Bülbülzade Mahallesine 09.00-12.00, Karataş Mahallesi 1. Bölgeye 05.00-07.00, Konak ve Beyazlar mahallelerine 14.00-16.00, Burç Karakuyu, Durantaş, Cebeler, Yamaçtepe, Sırasöğüt, Yazıbağı, Akpınar, Kaleboynu, Belenköy, Bekişli, Çevreli, Çubukdiken, Akbayır, Hacıarslan,Tiyekli, Kavşak, Kuşcu,Yaycı, Dokur, Hacıköy, Kayakent, Gülpınar, Ufacık, Serince ve Doğanca mahallelerine 09.00-12.00, Şehitkamil ilçesi Atatürk, Güvenevler ve Batıkent mahallelerine 13.00-16.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.00-15.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik, Dikmetaş, Taşçanak, Güveçli, Karaman mahallelerine 09.00-13.00, Nurdağı ilçesi Aslanlı, Yavuzselim, Esenyurt, Alparslan Türkeş, Merkez Başpınar ve Bademli mahallelerine 09.00-10.00 saatlerinde enerji kesintisi olacak.



Mersin



Anamur ilçesi Çeltikçi, Köprübaşı, Kaşdişlen, Malaklar, Gercebahşiş, Karalarbahşiş, Güneybahşiş, Evciler, Akine, Ormancık, Çaltıbükü, Kükür, Sarıağaç, Kılıç, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallerine 09.00-17.00, Bozyazı ilçesi Elmakuzu ve Dereköy mahallerine 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesine 09.00-17.00, Mustafa Kemal ve Demirtaş mahallerine 12.00-13.00, Yenişehir ilçesi Eğriçam ve Batıkent mahallerinin bir kısmına 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Hatay



İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Piyade Üst Çavuş Hayrettin Yalçın ve Şehit Yüzbaşı Ferit Güneş Caddelerine 08.30-17.30, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesine 09.00-17.00, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesine 09.00-15.00, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesine 09.00-17.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 424, 475 ve 477 sokaklara 09.00-17.00, Harbiye Mahallesi Dursunlu Sokağa 14.00-16.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.



Osmaniye



Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesine 09.00-15.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Kilis



Merkez ilçesi Ekrem Çetin Mahallesi Anafartalar, Örnektepe, Altındağ ve İstiklal caddeleri, Derya, Ahu, Radikal, Ayda ve Eda sokaklar ile Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Biçici, Gülçin ve Şarman sokaklara 09.00-16.30, Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesinin bir kısmına 09.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.