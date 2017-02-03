Toroslar'dan, Uluslararası Bocce Raffa Müsabakasına 2 Sporcu

Bugüne kadar aldığı başarılarla Mersin'i ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden Toroslar Belediye Spor Kulübü, Bocce'de bir başarı daha elde ederek, iki sporcusunu Uluslararası bocce raffa müsabakasına gönderiyor.



Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde 29-31 Ocak 2017 tarihinde yapılan Bocce Kadınlar Milli Takım seçmelerine katılan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Bocce Takımı oyuncuları Başak Çalış ve Başak Doruk Ayberk, 1-7 Mart 2017 tarihleri arasında Cezayir'de yapılacak olan Uluslararası Bocce Raffa müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Niyazi Kutlay'ın nezdinde sporcularını tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar Belediyesi Bocce takımının Türkiye'yi uluslararası müsabakada temsil etmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Sporcuların Cezayir'den de iyi bir sonuçla döneceklerine inandıklarını belirten Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak Bocce 1. Ligi'nde mücadele eden sporcularımızın ligde elde ettikleri başarılarının milli takıma yansıması çok sevindiricidir ve kulüp olarak hedefimiz Milli takımımıza oyuncu yetiştirmektir. Ankara'da yapılan milli takım seçmelerine katılarak, Uluslararası Bocce Raffa müsabakalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Toroslar Belediyesi Bocce Takımımızın oyuncuları Başak Çalış ve Başak Doruk Ayberk'e yeniden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN