Toroslar'da Yeni Mahallerde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin 2014-2019 hizmet dönemi projeleri arasında yer alan 'Her Köye bir Meydan' projesi kapsamında başlattığı taş duvar örme çalışmaları devam ediyor.



6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla ilçeye bağlanarak mahalleye dönüşen 32 köy ve 5 beldeyi kapsayan çalışmalar ile hem kent estetiğine katkı sunuluyor hem de toprak kayması ve heyelan riski olan alanlarda da taş duvar örümü ile güvenlik bandı oluşturuluyor. Bu kapsamda, Musalı Mahallesi'nde taş duvar örme çalışmasına başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 'Her Köye bir Meydan' projesi ile düzenledikleri mahallelerin doğallığını kaybetmeden yeni bir siluete kavuştuğunu söyledi. Çalışmaların belli bir program dahilinde devam ettiğini kaydeden Tuna "2014 mahalli idareler seçimlerinin ardından 6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla ilçe sınırlarımız genişleyerek, mahalle sayımız 67'ye ulaştı. Merkez mahallelerimizde olduğu gibi yeni yerleşim yerlerimizde de yol düzenleme, park ve piknik alanlarının bakımı ile çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Afetlere karşı önlemimizi imkanlarımız ölçüsünde almaya çalışıyoruz. Heyelan, toprak kaymasına karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde beton veya taş duvarla istinat çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında da ana arterler üzerinde yol kenarlarına taş duvar örüyoruz. Ekiplerimiz, Musalı Mahallemizde toprak kaymalarına karşı taş duvar örme çalışmasına başladı. Amacımız, halkımıza güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşam zeminleri oluşturmaktır" dedi. - MERSİN