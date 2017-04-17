Toroslar'da Park ve Yeşil Alanlara Bahar Bakımı

Toroslar Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte park ve yeşil alanlar ile sosyal tesislerde bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını hızlandırdı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkların canlanması için çalışmalarını arttırırken, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'da çalışmaları yerinde inceledi.



Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tuna, sağlıklı yaşamın sağlıklı bir çevre ile olacağını belirterek, amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve temiz yaşam alanları sunmak olduğunu vurguladı. Yaptıkları planlı yeşil alan çalışmalarıyla Toroslar'ın yeşil dokuyla bütünleşen bir ilçe konumuna geldiğini kaydeden Tuna, "Yaz mevsimi öncesinde ilçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimiz ile yeşil alan ve parklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdik. Bu alanlarımızdaki ağaçlarımız budanıyor, çimler biçiliyor, çocuk oyun grupları ve banklar onarılıyor ve yenileriyle değiştiriliyor. Bu çalışmalarla amacımız, vatandaşlarımıza gün içerisinde aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilecekleri alanları oluşturmaktır" dedi.



13 yılda Toroslar'da yeşil alan miktarını bir milyon 200 bin metrekareye, park sayısını da 56'dan 174'e ulaştırdıklarını belirten Tuna, "Hizmet yapmak kadar onu korumakta çok önemlidir. Vatandaşlarımızdan bu alanlarımıza sahip çıkmalarını ve korumalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN