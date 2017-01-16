Toroslar Belediyesi 'Kansere Gülümse ve Aile İçi Şiddet' Konferansı Düzenledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Kansere Gülümse ve Aile İçi İletişim ve Şiddet" konulu konferans düzenledi.



Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği ve Kansere Gülümse Derneği Mersin İl Temsilcilikleri ile birlikte organize edilen konferans, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toroslar Belediyesi Başkan Yardımcısı Necmettin Yıldız, Kansere Gülümse Derneği Başkanı Selahattin Kaplan, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Başkanı Zeynep Göktaş, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği ile Kansere Gülümse Derneği Mersin İl Temsilcisi Feride Gökçay ve çok sayıda davetli katıldı.



Doç. Dr. Soner Arıkan ve Dr. Uğurcan Üstündağ'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, aile içi iletişim ve toplumsal sorunların yanı sıra kanserden korumanın yolları, erken tanı ve doğru teşhis ile hastalık ile ilgili farkındalığın arttırılması konularında katılımcılara bilgiler verildi.



Konferansın sonunda Toplumsal Sorunlar Derneği Başkanı Göktaş, organizasyona katkılarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna adına Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız'a bir teşekkür plaketi takdim etti. - MERSİN