Toroslar Belediye Meclisi, Okul Yapımı İçin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Arsa Tahsis Etti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, Çavuşlu Mahallesi'nde mülkiyeti Toroslar Belediyesi'ne ait bir arsayı, okul yapımı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etti.



Toroslar Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında yapılan meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Tuna, meclis üyelerinin ve tüm Mersin halkının yeni yılını kutlayarak, 2017 yılında da çalışma tempolarının artarak devam edeceğini söyledi.



2017 yılı için kurulacak olan Denetim Komisyonu üye sayısının 5 olarak belirlenmesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Denetim Komisyonu Üyeleri gizli oy açık tasnif ile seçildi.



Toplantıda ayrıca, mülkiyeti Toroslar Belediyesi'ne ait olan Çavuşlu Mahallesi'ndeki bir parseldeki 8 bin 155 metrekarelik hissenin, okul yapımında kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Tuna, belediye olarak ilçedeki okul sayısının arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, birçok okulun yapılması için yer tahsisinde bulunduklarını ve yapımına da katkı sunduklarını belirtti. 13 yıllık görev süreleri içerisinde Toroslar'ın Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip bir ilçesi konumuna geldiğini kaydeden Tuna, "İlçe sınırlarımız içerisinde okul sayısını arttırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne arsa tahsislerinde bulunurken, diğer yandan da okullarımızın çevre düzenlenmesini, temizlik ve bakımını yapıyoruz. Her yıl yaklaşık 20 okulumuzun dış cephe boyamasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmelerini sağlamak ve ilçemizdeki eğitim çıtasını daha da yükseltmektir" dedi. - MERSİN