Toros'ların Yaylaları Fotoğraf Tutkunlarını Ağırladı

Antalya ile Konya il sınırlarını birbirinden ayıran Toroslar'ın eteğinde yer alan yaylalar sonbahar ve kış aylarında olduğu gibi kar altındaki eşsiz görüntüsü ile bahar aylarında da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.





Zorlu kış şartlarından sonra yeni ulaşıma açılan Torosların Sülek ve Karakışla yaylaları zorlu ulaşım şartlarına rağmen bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğraf meraklılarını ağırlıyor.



Karların eridiği nisan ayında açan çoğu endemik olan bitkiler ile renk cümbüşüne dönüşen yaylalar, fotoğraf tutkunlarına her mevsim farklı kareleri ölümsüzleştirme imkanı sağlıyor.