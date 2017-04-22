Torontol'u Sebastian Giovinco, Frikik Golüyle Kaleciyi Çaresiz Bıraktı

Amerika Futbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Toronto ile Chicago Fire karşılaştı. Karşılaşmayı Toronto 3-1 kazandı.

25 METREDEN ATTI

İtalyan oyuncu Sebastian Giovinco dün akşam kaleye 25 metre uzaklıktan müthiş bir gol atarak kaleciyi çaresiz bıraktı. Bu gol Giovinco'nun bu sezon 6. maçta 3. golü oldu.