Torontol'u Sebastian Giovinco, Frikik Golüyle Kaleciyi Çaresiz Bıraktı

Amerika Futbol Ligi'nde Toronto'lu Sebastian Giovinco dün gece muhteşem bir frikik golü atarak tribünleri ayağa kaldırdı.

Torontol'u Sebastian Giovinco, Frikik Golüyle Kaleciyi Çaresiz Bıraktı

Amerika Futbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Toronto ile Chicago Fire karşılaştı. Karşılaşmayı Toronto 3-1 kazandı.

25 METREDEN ATTI

İtalyan oyuncu Sebastian Giovinco dün akşam kaleye 25 metre uzaklıktan müthiş bir gol atarak kaleciyi çaresiz bıraktı. Bu gol Giovinco'nun bu sezon 6. maçta 3. golü oldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Sebastian Giovinco, İtalyan, Chicago, Amerika, Toronto, Futbol, Kaza, Abd, Tribün
sponsored ads