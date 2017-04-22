Torontol'u Sebastian Giovinco, Frikik Golüyle Kaleciyi Çaresiz Bıraktı
Amerika Futbol Ligi'nde Toronto'lu Sebastian Giovinco dün gece muhteşem bir frikik golü atarak tribünleri ayağa kaldırdı.
Amerika Futbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Toronto ile Chicago Fire karşılaştı. Karşılaşmayı Toronto 3-1 kazandı.
25 METREDEN ATTI
İtalyan oyuncu Sebastian Giovinco dün akşam kaleye 25 metre uzaklıktan müthiş bir gol atarak kaleciyi çaresiz bıraktı. Bu gol Giovinco'nun bu sezon 6. maçta 3. golü oldu.
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