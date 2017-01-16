Toroğlu: Quaresma'ya Aklım, Sırrım Ermiyor

İşte Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu Quaresma'ya benim aklım, sırrım ermiyor. Bir sarı kart gördü, kırmızı kart da verilebilir. Sarı buçukluk bir pozisyon.

Beşiktaş nasıl gol yer? Duran toptan falan yiyebilir. Bütün ipler Şenol'un elinde, büyük hata yapmazsa, bu maçtan çıkar.

Babel, sanki Beşiktaş'ta aşı tutacak gibi geldi bana. Kasımpaşa'dakine bakmayın, Beşiktaş'ta farklı olur.

Talisca'nın inanılmaz güzel bir golü var, üst düzey bir oyuncunun atacağı golü attı."