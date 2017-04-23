Toroğlu : Galatasaray Yöneticileri Utanmalı...

"15 yıldır Sabri oynuyor Galatasaray yöneticileri utanmalı"



İşte o sözler:



"Puan tablosuna bakıyorsun, herkes yerini hakediyor. Trabzonspor böyle giderse bu Galatasaray ve Fenerbahçe'yi duman eder. Fenerbahçe'nin içerde Trabzonspor'la oynayacağı maç çok zor olacaktır. Fenerbahçe ve Galatasaray ne oynadı? Galatasaray için iyi oynadı diyorlar ama hep yan top, böyle sonuç alamazsın.



Tudor'dan Galatasaray'ın teknik direktörü olmaz. Fener'in stoperleri belli, boylu poslu adamlar, alıyorsun Podolski'yi onların yanına koyuyorsun hiç bir şey yapamıyorsun. Bütün bunları Eren Derdiyok değiştirebilir ama onu yanında tutuyorsun. Tudor tamam Juventus'ta oynuyorsun ama teknik direktörlük farklı bunu yapamıyorsun.



Ey Tudor, Eren'i kaçıncı dakikada oyuna aldın? Sen nasıl bir teknik direktörsün?"



Sabri'nin Galatasaray'a zararı 35 milyon avro!



Galatasaray'ın 15 yıldır sağ bekinde Sabri Sarıoğlu var, bu Galatasaray'ın ne kadar kötü yönetildiğini gösteriyor. Her sezon onun yerine oyuncu alıyorsun ama çıkıp yine Sabri oynuyor. Galatasaray yöneticileri utanmalı bu durumdan.