Toroğlu: Futbolcular Terim'e 'Geri Dön' Diyor!
Erman Toroğlu, Galatasaray ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
A Spor'da konuşan Toroğlu, "Bazı G.Saraylı futbolcular Fatih Terim'le sürekli görüşüyor, 'Hocam geri dön' diyor" ifadesini kullandı. Bu isimlerin Selçuk, Sabri, Hakan Balta ve Semih olduğu öne sürülüyor
Şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi yarışında da havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor... Başakşehir'in 4-0 kazandığı maçın ardından A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Erman Toroğlu gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Toroğlu, Tudor'dan memnun olmayan bazı futbolcuların Fatih Terim'in kapısına dayandığını öne sürdü. Erman Toroğlu, "Futbolcuların Fatih Terim'i ziyaret ettiği, istediği söyleniyor. 'Hocam seneye gel başımıza' diyorlarmış. Bunlar tabii dedikodu şu anda" ifadesini kullandı. Bu isimlerin, Fatih Terim'le çok iyi ilişkiler içinde olan Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta ve Semih Kaya olduğu iddia ediliyor.
DURSUN ÖZBEK'İN HAYALİ FATİH TERİM
Kulislerde konuşulanlara göre Tudor'a karşı takım içinde önemli bir cephe oluşmuş durumda. Hırvat hocanın ısrarcı olduğu taktik ve idman sisteminden birçok futbolcunun rahatsızlık duyduğu hatta bunu yöneticilerle de paylaştığı öne sürülüyor. 2018 Dünya Kupası elemelerinin ardından Milli Takım'daki görevinden ayrılacağı konuşulan Fatih Terim uzun süredir Başkan Özbek'in hayallerini süslüyordu. Bu konuda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
SİGORTALAR ATTI
Başakşehir önünde hezimete uğrayan Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Igor Tudor'un üzerine çevrilmiş durumda... Jan Riekerink'in yerine büyük umutlarla göreve getirilen Hırvat hoca, geride kalan 7 haftalık süreçte sadece 3 galibiyet alırken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan kader maçlarında adeta sınıfta kaldı. Sarı- Kırmızılı takım Tudor yönetiminde ileri gideceğine hem futbol hem de puan olarak geriledi. Göreve geldiği ilk günden bu yana tecrübesiz olduğu için tartışma konusu olan 38 yaşındaki Hırvat hocanın hataları taraftarlar arasında da ciddi sıkıntı yaratmaya başladı. Taraftarlar artık sosyal medyada Tudor'a yoğun eleştiriler yöneltiyor.
F.BAHÇE SON ŞANSI MI?
Yönetim yeni sezon için Tudor'la planlar yapsa da kulislerde çok ciddi bir iddia konuşulmaya başlandı. F.Bahçe derbisi de kaybedilirse Hırvat hocanın gönderilebileceği öne sürülüyor.
TUDOR SONRASINDAKi TABLO
1- Göreve geldiğinde Beşiktaş'la G.Saray'ın arasındaki fark 5 puandı. Şimdi 12 puana çıktı.
2- Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında takım 3 yenilgi aldı, gol atamadı, pozisyon bile bulmakta zorlandı.
3- Defansı toparlaması için göreve getirildi. Galatasaray 7 maçta tam 12 gol yedi.
4- Futbolculara çok ters olmasına rağmen 3'lü sistemde ısrar etti. Takım, Riekerink döneminin bile gerisine gitti.
5- Sneijder, Podolski ve de Jong gibi yıldızlarla arasına duvar ördü.
6- Yüksek idman temposu nedeniyle birçok futbolcu sakatlandı. Yine de sisteminden ödün vermedi.
7- Önce şampiyonluk, sonra Şampiyonlar Ligi hedefi gitti. Fenerbahçe derbisi de kaybedilirse Avrupa Ligi de tehlikeye girecek.
(Takvim)