Tornavidalı Cinayetin 3 Zanlısı Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin önünde bulunan aracını tamir ettiği sırada başına tornavida saplanarak öldürülen Engin Dalar'ın 3 cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



17 Ocak Salı günü akşamüzeri Efeler İlçe Merkezi Fatih Mahallesi 1110 sokakta çocuklarını tehlikeye düşürecek şekilde geçen bir aracın sürücüsünü uyaran 45 yaşındaki Engin Dalar, tekrar sokağa gelen 3 kişinin arka cebindeki tornavidayı alıp sağ şakağına saplamaları sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Çocuklarının gözü önünde feci şekilde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Engin Dalar'ın ölümü üzerine çalışma başlatan polis cinayeti işleyen 3 kişi ile birlikte cinayet işleyen erkekleri kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olan bir kadını yakalayarak gözaltına aldı. Aynı araç içerisinde yakalanan 16 yaşındaki M.Ö. ile 15 yaşındaki H.Ö. ve 18 yaşındaki F.Ö.'nün aynı aileden olduğu 18 yaşındaki kadın S.B.'nin ise F.Ö.'nün kız arkadaşı olduğu öğrenildi.



Mahkemeye sevk edilen zanlılar M.Ö., H.Ö. ve F.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.B. isimli bayan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN