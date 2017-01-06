Torku'dan bir ilk daha: Isıt –Ye Cheeseburger

Kısıtlı zamanı olan ama güvenle tüketilebilecek,sağlıklı ve lezzetli yiyecek tercih edenler için üretilen Pratiko Cheeseburger mikrodalga fırında 2,5 dakikada yenmeye hazır ve çok lezzetli.

Yenilikçi ürünleriyle tüketicinin sevgisini kazanan Torku, Türkiye'de ilk defa mikrodalga fırında 2,5 dakikada yenmeye hazır hale gelen cheeseburgeri tüketicilerin beğenisine sunuyor. %100 dana etinden üretilen hamburgeri vedilimli burger peyniri ile özel ambalajında lanse edilen Torku Pratiko Cheeseburger,unutulmayacak bir lezzet sunuyor.Torku güvencesiyle, içeriğini bildiğiniz, sağlıklı ve uygun fiyatlıTorku Pratiko Cheeseburgerkısa sürede yenmeye hazır haliyle alışkanlık yapacak. Eve dönüşünüz geç vakte kalsa da dondurucunuz da lezzetli ama bir o kadarda çabuk ve pratik bir alternatif olduğunu bilerek içiniz rahat olacak.

Çalışanların yanısıra, öğrenciler ve beklenmedik anda misafiri gelenler için de çabuk ve lezzetli bir çözüm olacak Torku Pratiko Cheeseburger, ayrıcaanneler içindeçocuklarına özellikle de okuldan döndüklerinde güvenle yedirebileceği, sağlıklı pratik bir alternatif olacak.