Kız Kardeşlerini Katleden Caniler İtiraf Etti: Aile Meclisi İnfaz Kararı Aldı

28 Şubat'ta, Ankara'da bir yol kenarında 6 kurşunla öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Cinayet Büro'da kurulan özel ekip, kadının 2 çocuk annesi Özlem Aykutluğ (35) olduğunu belirledi. Özlem'in memleketi Kars'ın Cemre köyündeki 4 erkek kardeşi, çapraz sorguya alındı. Sorguda 4 kardeş, 'Erkeklerle geziyor' dedikodusu üzerine aile meclisinin 'infaz kararı' aldığını itiraf etti. "Seni İstanbul'a götüreceğiz" diyerek araca bindirildiğinde, Özlem öldürüleceğini anlamış ve katilleri olacak 4 kardeşine, "Ne olur çocuklarımı ortada bırakmayın" demişti.

CESEDİ YOL KENARINDA BULUNMUŞTU

Ankara'da emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul çevre yolunda 28 Şubat tarihinde yol kenarına atılmış kadın cesedi bulundu. Cinayet büroda kurulan özel ekip, kadının 2 çocuk annesi Özlem Aykutluğ (35) olduğunu belirledi. Polis, Özlem'in oturduğu Kars merkeze bağlı Cemre köyüne giderek yakınlarını takibe aldı.

TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Cinayetten iki gün önce Ankara'ya getirilen Özlem'in aile meclisi kararıyla töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Bunun üzerine Özlem'in 4 erkek kardeşi Ersin (37), Erol (32), Ferhat (25) ve Yasin Aykutluğ (29) gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan 4 kardeş, kız kardeşlerini öldürdüklerini itiraf etti.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİZİ BİLİYORUM"

Erkek kardeşlerinin, Özlem'i, "Seni İstanbul'a götüreceğiz" diyerek arabaya aldığı, çevre yoluna geldiklerinde de kafasına ve göğsüne 6 kurşun sıkarak öldürdükleri anlaşıldı. Özlem'in, arabaya bindirildiği sırada kardeşlerine, "Beni öldüreceğinizi biliyorum, yalvarıyorum çocuklarıma sahip çıkın, onları ortada bırakmayın" dediği öğrenildi.

Özlem'in kocası Yıldırım Aykutluğ'un kendisine şiddet uyguladığı, işlediği başka bir suçtan tutuklandığı, cezasını çektiği yarı açık cezaevinden firar ettiği de öğrenildi.

"NAMUSUMUZU TEMİZLEDİK, PİŞMAN DEĞİLİZ"

Kız kardeşlerini öldüren Ersin, Erol, Ferhat ve Yasin Aykutluğ'un ifadelerinde, kız Özlem Aykutluğ'un erkekle görüştüğü, köyde herkesin bunu konuştuğunu iddia ederek, "Ailemizin şerefine leke sürdü, namusumuzu temizledik, pişman değiliz" dedikleri öğrenildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından Aykutluğ kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(Kaynak: Hürriyet)