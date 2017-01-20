Torbalılı Genç Atletler Milli Takım Yolunda

İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılacak olan İzmir'in Torbalı ilçesindeki iki genç atlet, müsabakalarda kenti ilk defa temsil ederek şampiyonluk mücadelesi verecek.



Torbalılı genç sporcular Ali Berk Erol (16) ve Oğuz Kaan Dinç (18), Atletizm Milli Takımında yer alabilmek için önümüzdeki hafta İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılacak. Torbalı Belediyesi Spor Okullarında yetenekleri keşfedilen iki genç atlet, kenti ilk defa şampiyonada temsil ederek ter dökecek. Müsabakalarda Ali Berk Erol yüksek atlama dalında, Oğuz Kaan Dinç ise 200 metre ve 60 metre sprint koşuda yarışarak şampiyonluk mücadelesi verecek.



Torbalı Belediyesi Spor Koordinatörü Antrenör Gani Kıratlı, gençlerin 7 aydan beri şampiyonaya hazırlandığını söyledi. "Genç atletler İstanbul'a umutlu gidiyorlar" diyen Kıratlı, "17 gün boyunca İstanbul'da kalacak olan sporcular Türkiye'nin en iyileriyle mücadele edecek. Torbalılı atletler branşlarında birincilik elde ettikleri taktirde direkt Atletizm Milli Takımı'na katılarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme hakkını elde edecekler. Torbalı Belediyesi Spor Okullarında genç yetenekleri keşfederek Türk sporuna yeni değerler kazandırma amacındayız. Sporcularımıza her anlamda destek oluyoruz. İstanbul'da Türkiye'nin en iyi sporcularıyla aynı pistte yarışacak olmak bu genç sporcularımız için çok büyük bir deneyim olacak. Her ikisine de güvenimiz tam. İnşallah müsabakalardan derece ile dönüp Torbalı'ya büyük bir gurur yaşatacağız" dedi. - İZMİR