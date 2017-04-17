Torbalı'ya Şehit Ateşi Düştü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın acı haberi memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde üzüntü yarattı.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Şenözüar'ın şehadet haberi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Karaot Mahallesi'ne ulaştı. Babası Hamdi Şenözüar, annesi Fatma Şenözüar ve eşi Melek Şenözüar büyük üzüntü yaşadı. Eşi Melek Şenözüar'ın hamile olduğu belirtildi. Ayrıca şehidin doğum günün de 20 Nisan'da olduğu öğrenildi. Şehidin tek katlı olan babaocağına Türk bayrağı asıldı. - İzmir