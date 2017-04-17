Torbalı'ya Şehit Ateşi Düştü (2)
HAMİLE EŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜTorbalılı şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın, hamile eşi Melek Şenözüar, erken doğum yapma riski nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAMİLE EŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Torbalılı şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın, hamile eşi Melek Şenözüar, erken doğum yapma riski nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın cenazesinin ise yarın memleketi Karaot Mahalesi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Şehidin ikindide Torbalı'daki Hacı Mümin Mesci Camii'nde cenaze namazının kılınacağı, ardından toprağa verileceği belirtildi.
Gökhan YALKAK/TORBALI (İzmir),