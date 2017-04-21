Torbalı'daki Yeni Hastane İçin Geri Sayım
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yapımında sona gelinen yeni Torbalı Devlet Hastanesini gezdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yapımında sona gelinen yeni Torbalı Devlet Hastanesini gezdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Torbalı ilçesini ziyaret etti. Burada Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile bir araya gelen Kaya, daha sonrada birlikte yapımında sona gelinen Torbalı Devlet Hastanesini gezdi. Başhekim Şenol Topçu'dan bilgi alan Kaya ve Görmez, inşat aşaması tamamlanan ve iç dizayn çalışmaları süren hastaneyi dolaştı.
Hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu ve tüm havzaya hitap edecek kapasiteye sahip bulunduğunu belirten Topçu, "Şuan hastanemizin iç aksamı test aşamasında. Alınan cihazları ve sistemi test sürecindeyiz. Yeni hastanemiz eskisinin tam 11 katı büyüklüğünde dolayısıyla sistem kurulumu epey bir zaman gerektiriyor. Burada hastalarımızın konforu en üst seviyede olacak ve Torbalı artık İzmir'e sevk eden değil, İzmir'den sevk alan bir devlet hastanesine ev sahipliği yapacak. Hastanemizin Haziran ayı ortalarında kapılarını hizmete açmasını hedefliyoruz" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "'5 yıldızlı otel gibi' ifadesini kullanırdık; ancak hastaneyi gezip gördükten ve detaylı bilgi aldıktan sonra buranın 7 yıldız ölçeğinde olduğunu gördük. Mayıs'ın 20'si gibi başhekimliğimiz hastaneyi bakanlıktan devralacak. Sonraki bir aylık süreçte de son rötuşlar yapılacak ve hastane hizmete hazır hale gelecek. Sadece Torbalı'ya değil, civar ilçelere hatta Manisa'ya ve Aydın'a bile hizmet verecek bir hastanemiz var. İnşallah açılışını Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte gerçekleştireceğiz. Torbalı'ya bu hizmetin gelmesinde emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Başkan Görmez: "50 yıl yetecek hastane"
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, şöyle konuştu:
"Torbalı İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesi. Her yıl nüfusu 10 bin artan bir ilçeyiz ve böylesi bir hastane uzun yıllardan beri hayallerimizi süslüyordu. Hastanemiz açıldığında bu adeta Torbalı'nın bayramı olacak ve kapasitesiyle, donanımıyla bu bölgeye en az 50 yıl boyunca hizmet edecek."
Yapımına 2014 yılı sonunda başlanan 250 yataklı Torbalı Devlet Hastanesi, 70 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Hastanede 292 araç kapasiteli otopark, birde helikopter pisti bulunuyor. - İZMİR