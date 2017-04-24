Torbalı'daki Helvacı Mahallesine 300 Metrekarelik Sosyal Tesis

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Helvacı Mahallesinde, 300 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek sosyal tesis için ihale aşaması başladı.



Sağlık, eğitim, ulaşım, şehircilik ve çevre projelerini hayata geçiren Torbalı Belediyesi, bu kapsamda Helvacı Mahallesinde 300 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek sosyal tesisler için ihaleye çıktı. Tesisin, uygulamalı eğitim, kurs, toplantı salonu köy kahvesi ve düğün salonundan oluşacağı ifade edilirken, ihale sonrası projenin 5 ay içinde tamamlanacağı bildirildi. Helvacı'ya bu hizmeti götürmekten son derece mutlu olduklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, kısa adı TOSEM olan sosyal tesisle ilgili şöyle konuştu:



"Her mahalleye eşit hizmet götürürken, oranın önceliklerini esas alıyoruz. Yoğurtçular'a, Türkmenköy'e yaptırdığımız köy konakları tamamlandı. Tepeköy'deki sosyal marketimiz için sona yaklaşıyoruz. Ayrancılar Meydanı o semtin çehresini değiştirdi. Atatürk Mahalle meydanı çok şık oldu. Şimdi de aynı mahallemizde TOSEM inşaatımız devam ediyor. Torbalı mahallesinde organik pazar inşaatımız o bölgeye canlandıracak. Ayrancılar Gençlik Merkezi İnşaatına başlandı. Yazıbaşı Vedat Filiz Meydanı hizmete açtık. Yazıbaşı Mahallesi TOSEM'in inşaatı devam ediyor. Çapak'da, Pancar'da ve diğer mahallelerde onlarca proje bütün hızıyla sürüyor. Toplamda, 135 projeyle Torbalı'ya tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyoruz" - İZMİR