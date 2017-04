Torbalı'daki Gerginlik

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu geçici tarım işçileri ile mahalleliler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Pamukyazı Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan ve buraya kurulan çadırlarda kalan aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu işçilerin çocukları ile mahalleli çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de müdahale etti.



Çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ramazan A. (23), Adnan A. darp edilirken, Mustafa M. de bıçakla yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bazı vatandaşların kavgaya tepki göstermesi nedeniyle olay yerine jandarma ekibi geldi.



Kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi göz altına alındı.



Öte yandan, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu, şu anda ilçede herhangi bir gerginliğin olmadığını belirtti.



Görmez, "Türkiye'nin her yerinden gelen 170 bin kişinin yanı sıra Suriye'den gelen insanlara da şefkat ve muhabbetle yaklaşıyoruz. Hem güvenlik güçlerimiz hem bizler devredeyiz şu an için bir sıkıntımız yok." dedi.