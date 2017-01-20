Torbalı'da Uyuşturucu Operasyonu

Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 8 silah ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Torbalı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda V.S'nin uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattığı, B.S'nin ise bu maddeleri temin ettiği belirlendi.



Adreslerdeki aramada 2 tabanca, 3 pompalı av tüfeği, 3 otomatik av tüfeği, 1 hassas terazi, 14 av tüfeği fişeği, 2 gram esrar ve 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Operasyonların ardından V.S. ve B.S. gözaltına alındı.