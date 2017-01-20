Torbalı'da Öğrenciler Sokak Hayvanlarına Yiyecek Dağıttı

İzmir'in Torbalı ilçesinde lise öğrencilerinin düzenlediği kampanyayla sokak hayvanlarına mama ve ilaç verildi.



Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Hilal Gülten ve Keziban Nur'un sokak hayvanları için hazırladıkları projeye Okul Müdürü Hüseyin Kırkar destek verdi.



Öğrencilerinin harçlıklarıyla destek olduğu projeye ilçedeki bazı hayvanseverler de katıldı.



Toplanan yardımlarla 15 kilogram kedi ve köpek mamasıyla, parazit ilacı alındı.



Okul bahçesinde toplanan 45 öğrenci, sokaklara dağılarak kedi ve köpeklere mama verdi.



Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun da projeyi desteklemek için geldiği okulda öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Projeyi yürüten Hilal Gülten, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde hayatta kalmakta zorlandığını gördüklerini, hayatı paylaştıkları canlılara destek olmak duygusuyla böyle bir projeyi hazırladıklarını söyledi.