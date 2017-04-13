Torbalı'da Hırsızlık Şebekesine Operasyon

Torbalı ilçesinde, 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinde motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede çalınan bir motosikletin F.Ö'ye satıldığı bilgisine ulaştı.



Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının zanlısı oldukları belirlenen M.M.R, B.A, S.Ç, M.R.R ve M.H.R'yi yakaladı.



Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada, zanlıların ilçedeki 4 motosiklet hırsızlığının da faili oldukları tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.



Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.