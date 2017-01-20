Torbalı'da El Konulan Binalar Eğitime Tahsis Ediliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında el konan binalar, eğitim kurumlarına tahsis ediliyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne Ağalar Caddesi'ndeki yurt binasının tahsis edilmesinin ardından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de Gümüşpala Caddesi'ndeki yurt binasına ve Ayrancılar Ortaokulu'nun da Barış Manço Caddesi'ndeki dernek binasına taşınması kararı alındı.



Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından 3 kurumun taşınmasına onay verildiği belirtildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, yaptığı açıklamada, nüfus artış oranı ile Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan Torbalı'da bazı eğitim kurumlarının bina problemleri yaşadığını belirterek, "Bunu çözmek için girişimlerde bulunduk. Torbalı'da el konulan binalarla ilgili taleplerimiz onaylandı. Böylelikle 3 eğitim kurumumuzun bina problemini çözdük." dedi.