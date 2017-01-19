Torbalı'da, 204 Üniversite Öğrencisine Burs

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından kurulan Torbalı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (TOREV), 204 üniversite öğrencisine aylık 200'er TL burs verme kararı aldı. Başkan Görmez" hedefimiz daha çok öğrenci, önceliğimiz eğitim" dedi.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in "hayallerimden birisi" dediği TOREV, ilk öğrenci burslarını ödemeye başladı. Maddi durumu iyi olmayan ve 4 yıllık üniversite öğrenimi gören 204 öğrenciye aylık 200'er TL karşılıksız burs veriliyor.



Amaçlarının alanlarında başarı hikayeleri olan, okumakta kararlı ancak maddi durumları yetersiz 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmeyi hak etmiş öğrencilere burs vermek olduğunu belirten Başkan Görmez, "Vakfımızın idari ve mali yapısını öylesine şeffaf hale getirdik ki bağışçılarla, burs alan öğrenciler arasına hiç kimse, hiçbir şekilde giremiyor. Bütün işlemler, bağışlar, ödemeler dijital bir platformda, anında erişilebilir bir ortamda yapılıyor. Kimsenin paraya dokunma, onu yönetme olasılığı yok. Bu yüzden her bağışçı büyük bir gönül rahatlığıyla öğrencilere burs verebiliyor" dedi.



Hayırseverlere çağrı



Hedeflerinin daha çok öğrenci, önceliklerinin ise eğitim olduğunu belirten Başkan Görmez, "Eğitime verdiğimiz destek artarak devam ediyor. Torbalı'ya yeni okul ve derslik yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na 50 bin metrekarelik arsa bağışında bulunduk . Okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi konusunda da elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Ancak Torbalı'da ikamet edip de ilçe dışında üniversite öğrenimi gören maddi durumu zayıf öğrencilerimize karşılıksız burs verebilmek en önemli hayallerimizden birisiydi. Bu amaçla İzmir'in en büyük eğitim vakıflarından birisinin temelini atmıştık. Şimdi vakfımız burs dağıtmaya başlıyor. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hayırsever iş adamlarımızdan da bağışta bulunarak vakfımıza katkı sunmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



TOREV, 20 Ocak 2107 tarihi itibariyle halen üniversite öğrenimi gören çoğu kız, 204 öğrenciye 200'er liralık burs verecek. Burslar; Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayının 20'sinde olmak üzere tüm 2.yarıyıl boyunca verilmeye devam edecek. - İZMİR